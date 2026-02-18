MPS approva delisting e fusione di Mediobanca: il 27 febbraio il nuovo piano industriale

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi sotto la presidenza di Nicola Maione, ha deliberato ufficialmente di procedere allacon. L'operazione avverrà attraverso unache comporterà il conseguentedell’istituto di Piazzetta Cuccia da Piazza Affari. Questa decisione strategica, resa nota tramite una nota stampa diffusa a mercati chiusi, conferma le scelte indicate nell’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) lanciata tredici mesi fa e segue la linea di integrazione proposta dall’amministratore delegato Luigi Lovaglio. MPS ha già provveduto a informare Mediobanca, la quale ha preso atto delle decisioni assunte dalla capogruppo nel pieno rispetto degli obblighi di legge e della disciplina sulle operazioni con parti correlate.Ilprevede unavolta a preservare l’identità storica dell'istituto incorporato. Le attività die ila servizio della clientela di fascia alta saranno infatti trasferite in una società non quotata, posseduta al 100% da Banca MPS. Tale realtà manterrà la denominazione di "Mediobanca S.p.A", definita da Rocca Salimbeni come un brand di altissimo valore, sinonimo di eccellenza nei servizi di consulenza alle imprese e ai privati. In questo nuovo perimetro societario sarà ricompresa anche lain. Questa configurazione è pensata per valorizzare l’expertise distintiva e le risorse professionali di Mediobanca all'interno di un modello operativo specializzato.La nuova struttura del Gruppo è finalizzata al raggiungimento di precisi. Secondo quanto sottolineato da MPS, l’incorporazione mira alla piena realizzazione delleper la massimizzazione della creazione di valore. L'amministratore delegato Luigi Lovaglio, in occasione della call con gli analisti per la presentazione dei risultati 2025, ha confermato che le sinergie stimate tra ricavi e costi sono pari a. Tali stime, emerse a valle dell’operazione e alla luce del lavoro svolto nei "cantieri" dell’integrazione, potrebbero risultare persino più alte di quanto inizialmente previsto, rafforzando la solidità del piano di fusione.La delibera assunta dal consiglio presieduto da Nicola Maione giunge in un momento cruciale per il futuro dell'istituto senese. La decisione è stata formalizzata oggi proprio in vista dell'del prossimo, data in cui verrà presentato ufficialmente il nuovo piano industriale di gruppo. Il delisting e l’integrazione di Piazzetta Cuccia rappresentano i pilastri fondamentali su cui si poggerà la, volta a consolidare un patrimonio unico di competenze e a garantire stabilità finanziaria attraverso una governance semplificata e un controllo totale sulle attività specialistiche della nuova Mediobanca non quotata.