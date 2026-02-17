Diadema Capital, stipulato atto di fusione per incorporazione di D&P

Diadema Capital

(Teleborsa) -informa che martedì è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata D.&P.L'operazione si inserisce nel più ampio percorso di, volto a trasformare Diadema in una, non più concentrata prevalentemente sul comparto agroalimentare. Tale processo, inoltre, è volto asemplificare l’assetto di governance di Diadema e a valorizzare le sinergie operative, amministrative e gestionali tra D&P e Diadema stessa.Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Diadema ha deliberato di attribuire ali poteri necessari per l’esecuzione delle deleghe allo stesso conferite, con particolare riferimento al vertical energy della Società.