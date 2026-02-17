Milano 17:35
Diadema Capital, stipulato atto di fusione per incorporazione di D&P

Finanza
(Teleborsa) - Diadema Capital informa che martedì è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata D.&P.

L'operazione si inserisce nel più ampio percorso di evoluzione strategica di Diadema, volto a trasformare Diadema in una realtà generalista e multisettoriale, non più concentrata prevalentemente sul comparto agroalimentare. Tale processo, inoltre, è volto a
semplificare l’assetto di governance di Diadema e a valorizzare le sinergie operative, amministrative e gestionali tra D&P e Diadema stessa.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Diadema ha deliberato di attribuire al consigliere Guido Guida i poteri necessari per l’esecuzione delle deleghe allo stesso conferite, con particolare riferimento al vertical energy della Società.
