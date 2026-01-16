Federal Signal Corporation completa l'acquisizione di Mega Corp.

Federal Signal Corporation

(Teleborsa) -, società quotata al NYSE che fornisce soluzioni per l'ambiente e la sicurezza, ha annunciato venerdì di aver, azienda attiva nella produzione di veicoli e attrezzature speciali per l'impiego nei mercati dell'estrazione dei metalli e dell'edilizia. La firma dell'accordo definitivo era stata annunciata lo scorso 18 dicembre."Siamo entusiasti di completare l'acquisizione di Mega e di dare formalmente il benvenuto al suo talentuoso team nella famiglia Federal Signal", ha dichiarato J. "Mega rappresenta un'interessante integrazione strategica che rafforza la nostra presenza nel mercato globale delle attrezzature di supporto per l'estrazione dei metalli. L'integrazione di Mega con le nostre attuali attività Ground Force e TowHaul rafforza la nostra piattaforma di veicoli speciali e ci consente di cogliere significative opportunità di crescita attraverso un portafoglio prodotti complementare, una base clienti condivisa e una maggiore portata globale."La Società prevede che l'acquisizione contribuirà ad