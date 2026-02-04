Milano 9:59
46.699 +0,60%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:59
10.372 +0,56%
24.702 -0,32%

Francoforte: scambi in positivo per Brenntag

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Brenntag
(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore tedesco di prodotti chimici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,78%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Brenntag rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Brenntag rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 53,67 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 52,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```