Milano 10:09
45.595 -0,49%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:09
10.283 -0,26%
Francoforte 10:09
24.502 +0,04%

Francoforte: rosso per Brenntag

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Brenntag
(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore tedesco di prodotti chimici, in flessione del 2,10% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brenntag evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Brenntag rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Brenntag classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 55,85 Euro e primo supporto individuato a 54,67. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 57,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
