Francoforte: rosso per Brenntag

(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore tedesco di prodotti chimici
, in flessione del 2,10% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brenntag
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Brenntag
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Brenntag
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 55,85 Euro e primo supporto individuato a 54,67. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 57,03.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)