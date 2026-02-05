Milano 11:32
Francoforte: movimento negativo per Brenntag
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore tedesco di prodotti chimici, che presenta una flessione del 2,82%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Brenntag rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Brenntag classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 56,53 Euro e primo supporto individuato a 54,47. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 58,59.

