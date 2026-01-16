Fuga dei laureati: Federmanager chiede più produttività e managerializzazione per trattenere i talenti

(Teleborsa) - Lanon può essere liquidata come un fenomeno naturale o inevitabile. I dati richiamati dal– secondo cui un laureato in Germania percepisce in media un– riportano al centro del dibattito una debolezza strutturale del Paese: l’incapacità di trasformare istruzione e competenze in lavoro qualificato, produttività e retribuzioni adeguate.Peril tema va oltre la mobilità internazionale, che può avere anche un valore formativo. La vera questione è la capacità del sistema economico italiano di, soprattutto in un contesto segnato da una profonda crisi demografica e da una crescente carenza di forza lavoro. SecondoLa fuoriuscita di personale qualificato riduce il potenziale di crescita del Paese, indebolisce la competitività delle imprese e mette a rischio la sostenibilità futura del welfare."Che un giovane laureato su dieci scelga di lasciare l’Italia non è un dato fisiologico", afferma"È una perdita netta di competenze, di investimenti formativi e di prospettive future. In un Paese che nei prossimi anni avrà milioni di lavoratori in meno, la priorità è aumentare la produttività per occupato: solo così si possono offrire salari competitivi e percorsi professionali attrattivi per i talenti".Come evidenziato anche dalil basso ritorno economico degli studi universitari spinge sempre più giovani – in particolare nelle discipline tecnico-scientifiche – a cercare all’estero opportunità più coerenti con le proprie competenze. Una dinamica che si riflette direttamente sul sistema produttivo,Secondo Federmanager,. È necessario rafforzare l’organizzazione e la qualità manageriale del tessuto produttivo. Oggi solo una parte limitata delle imprese italiane è effettivamente managerializzata, ma proprio queste realtà sono quelle che generano i maggiori livelli di valore, produttività e competitività sui mercati internazionali."Per questo – conclude Quercioli –Imprese con reali potenzialità di crescita che, senza un adeguato supporto manageriale, faticano a innovare, svilupparsi e valorizzare il capitale umano. È in queste aziende che possono nascere lavoro qualificato, carriere e opportunità in grado di trattenere i giovani".A ciò si affianca la necessità di un, orientato all’aumento della produttività e alla creazione di valore, insieme alla costruzione di un nuovo patto generazionale che integri giovani, professionalità intermedie e lavoratori senior, favorendo il trasferimento di competenze e modelli organizzativi più flessibili e inclusivi.