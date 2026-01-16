IA e data center: Casa Bianca pronta a lanciare asta d’emergenza per nuove centrali elettriche

(Teleborsa) - L’si appresta a varare una misura senza precedenti per far fronte allacausata dal boom dell’. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la Casa Bianca chiederà a, il più grande operatore di rete degli Stati Uniti, di organizzare un’. L’obiettivo è permettere alle grandi aziende tecnologiche di finanziare direttamente la costruzione di, sottoscrivendo contratti di durata quindicennale.L'iniziativa punta a contenere l'impennata dei prezzi dell'elettricità nel mercato PJM, che serve 13 Stati (dalla Pennsylvania al Kentucky). La rete è attualmente sotto estrema pressione a causa dell'esplosione dei data center, strutture enormemente energivore: basti pensare che un singolo impianto può richiedere la stessa energia diL'annuncio ufficiale è atteso per la giornata venerdì alla Casa Bianca, in occasione di un incontro bipartisan con i governatori di Pennsylvania, Ohio e Virginia. I rappresentanti degli Stati dovrebbero firmare unaper accelerare l'ingresso di nuovi operatori e stabilizzare i costi per i consumatori.Questo nuovo mercato potenziale per la costruzione diè stimato in miliardi di dollari e rappresenta un cambio di paradigma nel finanziamento delle infrastrutture critiche statunitensi.