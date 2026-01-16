Milano 17:23
IA e data center: Casa Bianca pronta a lanciare asta d’emergenza per nuove centrali elettriche
(Teleborsa) - L’amministrazione Trump si appresta a varare una misura senza precedenti per far fronte alla crisi energetica causata dal boom dell’intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la Casa Bianca chiederà a PJM Interconnection, il più grande operatore di rete degli Stati Uniti, di organizzare un’asta d’emergenza. L’obiettivo è permettere alle grandi aziende tecnologiche di finanziare direttamente la costruzione di nuove centrali elettriche, sottoscrivendo contratti di durata quindicennale.

L'iniziativa punta a contenere l'impennata dei prezzi dell'elettricità nel mercato PJM, che serve 13 Stati (dalla Pennsylvania al Kentucky). La rete è attualmente sotto estrema pressione a causa dell'esplosione dei data center, strutture enormemente energivore: basti pensare che un singolo impianto può richiedere la stessa energia di 1.000 supermercati Walmart.

L'annuncio ufficiale è atteso per la giornata venerdì alla Casa Bianca, in occasione di un incontro bipartisan con i governatori di Pennsylvania, Ohio e Virginia. I rappresentanti degli Stati dovrebbero firmare una dichiarazione d'intenti per accelerare l'ingresso di nuovi operatori e stabilizzare i costi per i consumatori.

Questo nuovo mercato potenziale per la costruzione di generatori elettrici è stimato in miliardi di dollari e rappresenta un cambio di paradigma nel finanziamento delle infrastrutture critiche statunitensi.
