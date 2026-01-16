Intesa Sanpaolo: il Museo del Risparmio continua a crescere e nel 2025 raggiunge oltre 154.000 utenti

(Teleborsa) - Nel 2025 le attività divulgative e formative delhannoraggiunti attraverso eventi, iniziative divulgative/formative dedicate e visite didattiche, conche testimoniano una domanda sempre più consapevole di educazione finanziaria di qualità.I risultati raggiunti nel corso dell’annocon un approccio didattico fondato sull’edutainment, sulla ricerca e sulla valutazione dell’impatto, capace di combinare efficacemente presenza fisica e digitale., dichiara: "Il 2025 ha rappresentato per il Museo del Risparmio, in un contesto economico e sociale che rende sempre più evidente quanto l’educazione finanziaria sia una leva fondamentale di benessere individuale e collettivo. In un Paese che continua a registrare significativi divari di alfabetizzazione finanziaria, il nostro impegno quotidiano si è concentrato nel rendere conoscenze e competenze economiche accessibili, comprensibili e concretamente utili alle persone, lungo tutto l’arco della vita".Filo conduttore di tutte le iniziative del Museo è, capace di. Tra gli obiettivi, preparare le nuove generazioni a vivere con sicurezza e responsabilità in un mondo in continua evoluzione, aiutandole a sviluppare competenze trasversali fondamentali per affrontare le sfide economiche e sociali del futuro.Attraverso un palinsesto mensile di eventi divulgativi, il. Gli eventi sono realizzati in forma ibrida, e utilizzano format improntati all’edutainment e alla contaminazione con discipline e settori diversi come la letteratura, l’arte, la matematica, il cinema e molto altro. I principali temi trattati comprendono i concetti base di educazione finanziaria, la sicurezza digitale nelle transazioni e nei pagamenti online, il consumo consapevole, nonché argomenti di grande attualità come l’investimento nel capitale umano, la tutela contro truffe e forme di abuso economico, la sostenibilità e l’inclusione sociale.Nel 2025 sono stati inoltre presentati i risultati dell’, realizzata dal Museo del Risparmio nell’ottobre 2024 su un campione di 3.868 partecipanti rappresentativi della popolazione italiana di età compresa tra 18 e 74 anni. L’obiettivo della ricerca è stato quello diIn sintesi, ne emerge cherappresentano una fonte di motivazione e resilienza che facilita una pianificazione finanziaria efficace. Quest’ultima, a sua volta, migliora la gestione delle finanze personali, riducendo l’ansia economica e permettendo agli individui di affrontare le sfide finanziarie con maggiore fiducia e tranquillità, migliorando il benessere generale.SulL'impegno del Museo del Risparmio si estende anchegrazie a FLITIN – Financial Literacy International Network – sono infatti stati coinvolti oltre 12.400 studenti in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Egitto, Moldavia, Romania, Serbia, Slovenia, Slovacchia e Ungheria, contribuendo a diffondere la cultura finanziaria a livello internazionale.La Legge Capitali del 5 marzo 2024Per rispondere al meglio alla crescente necessità dei docenti di avere a disposizione strumenti e contenuti di supporto all’insegnamento dell’educazione finanziaria in classe, nell’ultimo anno il Museo del Risparmio ha consolidato una serie di programmi didattici strutturati per le scuole di ogni ordine e grado. Un impegno promosso dal Museo da anni con un approccio innovativo e coinvolgente all'educazione finanziaria.Il Museo del Risparmio, inoltre,, il programma di education dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gen26 è l’iniziativa educativa e sociale ideata dalla Fondazione Milano Cortina 2026 con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni italiane nel percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali rendendole protagoniste attive nella scoperta e nell’applicazione dei valori fondanti dello sport. Gen26 si propone di diffondere la conoscenza di valori universali quali il rispetto, l’inclusione, la pari dignità, la sostenibilità e l’impegno nel raggiungimento di un obiettivo, promuovendo al contempo stili di vita sani e la pratica sportiva quotidiana tra bambini, adolescenti e giovani adulti attraverso una serie di attività formative e partecipative.Il Museo contribuirà al programma con. A loro il Museo del Risparmio dedicherà un ciclo di interviste che approfondirà il proprio rapporto con il denaro, partendo dalla consapevolezza che spesso il mondo sportivo è caratterizzato da carriere rapide e flussi di reddito non costanti.