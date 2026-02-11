Partenza tonica per Wall Street, dati sul lavoro raffreddano speranze su imminente taglio dei tassi

(Teleborsa) - Partenza positiva di Wall Street: guadagno frazionale sul Dow Jones
dello 0,34%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,52%, portandosi a 6.978 punti.
Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+0,76%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,43%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia
(+1,96%), beni industriali
(+1,38%) e informatica
(+1,08%). Il settore sanitario
, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.
Focus degli investitori sul rapporto sull'occupazione
di gennaio, che ha mostrato dati decisamente superiori alle attese
. I nuovi posti di lavoro non agricoli sono stati 130.000
, contro i 66.000 previsti dal consenso, mentre il tasso di disoccupazione è sceso leggermente al 4,3%. Gli esperti hanno definito questo report come uno dei più solidi degli ultimi tempi, segnalando un'accelerazione rispetto ai dati di dicembre.
La forza del mercato del lavoro ha raffreddato le speranze di un imminente taglio dei tassi d'interesse
. Le probabilità che la Federal Reserve mantenga i tassi invariati a marzo sono balzate al 94%, mentre per aprile le aspettative di stasi sono salite all'80%.
Nel settore corporate
si registrano movimenti contrastanti. Robinhood
e Lyft
sono crollate in apertura a causa di risultati trimestrali inferiori alle attese. Ford
ha mancato le previsioni per oneri legati ai veicoli elettrici e ritardi nei regimi tariffari, ma le azioni hanno trovato supporto grazie a una guidance ottimistica per il resto del 2026. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Caterpillar
(+3,62%), JP Morgan
(+2,17%), Goldman Sachs
(+1,91%) e Nvidia
(+1,74%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Home Depot
, che ottiene -1,46%.
Discesa modesta per Salesforce
, che cede un piccolo -1,08%.
Pensosa McDonald's
, con un calo frazionale dello 0,81%.
Tentenna Amgen
, con un modesto ribasso dello 0,61%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Micron Technology
(+6,69%), Western Digital
(+4,91%), Lam Research
(+4,22%) e KLA-Tencor
(+3,58%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su T-Mobile US
, che continua la seduta con -5,42%.
Lettera su Kraft Heinz
, che registra un importante calo del 5,04%.
Scende Atlassian
, con un ribasso del 4,76%.
Preda dei venditori Datadog
, con un decremento del 3,47%.