Sigep 2026: le eccellenze del food service made in Italy protagoniste alla fiera di Rimini

(Teleborsa) - Al via la 47ª edizione di SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence. Fino a martedì 20 gennaio, la manifestazione di Italian Exhibition Group ospita nel quartiere fieristico di Rimini, dalla produzione alle tecnologie, dall'arredamento ai sistemi di gestione. Sotto i riflettori le filiere di: presenti oltre 1.300 espositori, espressione delle migliori aziende del Made in Italy, affiancate da una componente internazionale in crescita del 33% rispetto allo scorso anno. A Rimini sono attesi buyer da 75 Paesi, con una presenza estera in decisa espansione e l’India nel ruolo di Guest Country 2026.Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Galanti, direttore generale di ICE Agenzia, Juri Magrini, assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini, e Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group.Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, ha esordito: "Ho avuto il piacere di visitare diversi stand che danno opportunità ad ogni Persona, valorizzandone i talenti e le competenze. La vera sfida che abbiamo davanti a noi, da qui e per il futuro, è esattamente questa e dobbiamo continuare a investire in questa direzione tutti insieme per rendere più forti le nostre comunità e tutto il Paese". Il ministro ha sottolineato quindi la presenza tangibile diall'interno di numerosi stand, sottolineando come il mondo della gastronomia e della ristorazione sia sempre più impegnato nelle tematiche legate ad inclusione ed integrazione.L'evento, durante la cerimonia, è stato introdotto da Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group: "In questi ultimi anni abbiamo rafforzato il. Oggi sono piattaforme di opportunità, di informazion e di formazione a livello internazionale. Anche SIGEP World ha molti fronti aperti nel suo percorso di crescita: la nostra offerta nei padiglioni non è mai stata così ampia di. Oggi abbiamo qui una grande delegazione dall’India, con le sue istituzioni e i suoi buyers. Le linee guida per lo sviluppo mondiale del brand SIGEP sono molto chiare: rafforzare il suo ruolo di piattaforma globale di riferimento per le filiere coinvolte, con un grande evento centrale qui a Rimini e un network di eventi a supporto nei paesi strategici per il made in Italy.".Sigep World dimostra quindi una vocazione cosmopolita che si muove su più mercati e in continenti diversi, come spiega Flavia Morelli, Group Exhibition Manager di Italian Exhibition Group: "Esportiamo il brand Sigep e con noi tutto il gruppo di imprese italiane e internazionali nei mercati extra europei: partiamo a marzo a, andremo poi in, dove già siamo presenti da alcuni anni nell'area di Shanghai in primavera, a giugno invece saremo a. Questo per portare in anteprima tutte le ndi questi settori e avere poi un ritorno a gennaio a Rimini di buyer internazionali da quei mercati che qui potranno vivere un'offerta completa a 360 gradi".Lorenzo Galanti, Direttore Generale Agenzia ICE, ha spiegato: "ICE affianca con entusiasmo questa 47ª edizione di SIGEP, in quanto piattaforma strategica di internazionalizzazione. Lo facciamo concretamente portando oltre 500 buyer esteri provenienti dai principali mercati globali; con il supporto a 20 start-up nazionali e internazionali nel Sustainability District; il coordinamento del progetto Guest Country 2026, che vedrà l'grazie al coinvolgimento degli uffici ICE di New Delhi e Mumbai, aprendo prospettive significative in uno dei mercati più dinamici al mondo. Dedichiamo grande attenzione anche alle iniziative legate al Piano Mattei per l'Africa, con un programma di incoming di delegati da 21 cooperative di caffè africane, accompagnato da talk tematici sui mercati coinvolti. Il Made in Italy del gusto ha tutte le carte in regola per continuare a conquistare i mercati internazionali". Il presidente ha anche sottolineato la crescita dell'export: "Vediamo in Sigep un momento di grande soddisfazione anche per i numeri:nel periodo gennaio-settembre 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente"Una fiera della portata di Sigep ha importanti ricadute anche a livello regionale, come ha spiegato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale: "Sigep World rappresenta una delle manifestazioni più prestigiose del calendario fieristico regionale e un appuntamento di rilievo internazionale anche per la promozione del 'saper fare' dell’Emilia-Romagna. Eventi di questo livello rafforzano il ruolo della nostra regione come, la qualità e la cultura d’impresa, valorizzando competenze, filiere produttive ed eccellenze territoriali. La capacità di attrarre operatori, buyer e visitatori da tutto il mondo è un fattore strategico per lo sviluppo economico e per la reputazione dell’Emilia-Romagna sui mercati internazionali".Dello stesso avviso Juri Magrini, assessore alle attività economiche del Comune di Rimini, che ha aggiunto: "Per il Paese e per territori come il nostro, in cui, investire significa valorizzare un patrimonio di eccellenze produttive e maestrie artigiane, ma anche anticipare le tendenze e le esigenze del consumatore di domani, anche aprendosi al confronto col mondo. Innovazione e internazionalizzazione sono le direttrici lungo cui si muove Italian Exhibition Group che, con SIGEP World, confermae piattaforma di lancio dei".La 47° edizione di Sigep ospiterà come sempre anche personalità del mondo della ristorazione e della pasticceria che terranno workshop e dimostrazioni; tra questi anche il maestro Igino Massari, che ha dichiarato: "Venire al Sigep è indispensabile pernel mondo del food dolce, ma anche dell'arredamento, della panificazione, del caffè e di ciò che appartiene alla cultura gastronomica tipicamente italiana".In fiera saranno presenti per cinque giorni tutte le novità e le tendenze del foodservice: solo per il gelato, ad esempio, si va dalle aziende che propongono punti vendita mobili configurabili in versione gelateria o in versione beverage per, a quelle che presentano gusti esotici, ricchi e aromatici, perfetti per i climi caldi perché simili ad un gelato, ma senza essere mantecati. E poi gelati alcolici, alla birra scura, funzionali per colazioni e merende energetiche e, con fruttosio, per garantire in modo pratico e veloce un gelato di qualità. Sempre più spazio viene "conquistato" dalla panificazione, dalla pizza ed ai lavorati da forno, ma anche dal caffè. Torna anche l'area "Digital", che propone sistemi di cassa e di gestione di ordine, ma anche automazione e robot-camerieri, che quest'anno guadagna ancora più importanza.