Piazza Affari chiude in rialzo con balzo di Mediobanca. Francoforte in rosso

(Teleborsa) -appesantita da(indiscrezioni secondo cui la Commissione europea sta pianificando di indebolire significativamente il quadro del Sistema di scambio di quote di emissione), nonostante le tensioni tra Stati Uniti e Iran, le trimestrali contrastanti e la conferma del rallentamento dell'inflazione nell'Eurozona, elemento che riduce ulteriormente le probabilità di interventi sui tassi da parte della BCE nella prossima riunione.(bene anche la controllante) con il mercato che torna a scommettere sul lancio di un'OPA residuale da parte di Siena e quindi sul delisting di Piazzetta Cuccia da Piazza Affari.Sul fronte macroeconomico, ina gennaio la prima stima dell'headline ha registrato variazioni di -0,5% m/m e di +1,7% a/a (come da attese e contro +2% precedente), mentre quella del CPI core di +2,2% a/a (contro +2,3% atteso e precedente). Sempre in Eurozona, iservizi e composito di gennaio sono stati leggermente rivisti al ribasso (rispettivamente a 51,6 e a 51,3) sulla scia di una correzione negativa del dato tedesco: la permanenza in zona di espansione indica comunque una prosecuzione della ripresa. In Italia, il PMI servizi di gennaio ha sorpreso nettamente al rialzo, salendo a 52,9 da 51,5 grazie a un ulteriore aumento degli ordiniNegli, isono aumentati meno del previsto a gennaio, secondo i dati ADP sull'occupazione. L'occupazione nel settore privato è cresciuta di 22.000 unità il mese scorso, dopo un aumento rivisto al ribasso di 37.000 unità a dicembre e contro attese per una salita di 46.000 unità.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,18. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.896,2 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 63,25 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +61 punti base, con ilche si attesta al 3,47%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,72%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,85%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,01%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,47%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 49.406 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,05%); in lieve ribasso il(-0,6%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 5,84%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,48%. Buona performance per, che cresce del 3,79%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,62%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,72%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,31%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,44%.scende del 2,42%.Al Top tra le azioni italiane a(+13,53%),(+3,26%),(+3,01%) e(+2,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,54%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,61%. In perdita, che scende del 4,62%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,46 punti percentuali.