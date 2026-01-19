Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Nasdaq Composite, che in chiusura evidenzia un timido -0,06%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Nasdaq Composite. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 23.675,6. Primo supporto a 23.413,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 23.311,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)