Milano 11:05
45.088 +0,31%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:05
10.189 +0,39%
Francoforte 11:05
24.916 -0,07%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio

Seduta moderatamente positiva per il Nasdaq Composite, che ha chiuso in rialzo a 23.601,4.

Il quadro tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 23.817. Rischio di discesa fino a 23.170 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 24.464,1.


