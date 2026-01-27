Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio
Seduta moderatamente positiva per il Nasdaq Composite, che ha chiuso in rialzo a 23.601,4.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 23.817. Rischio di discesa fino a 23.170 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 24.464,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)