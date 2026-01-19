Milano 17:35
Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 gennaio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,2%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 158,383. Primo supporto visto a 157,629. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 157,377.


