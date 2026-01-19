Banche italiane, Barclays si aspetta quarto trimestre solido. BPER rimane la preferita

Barclays

(Teleborsa) -, se vengono esclusi gli aggiustamenti connessi all'aliquota fiscale che potrebbero non essere ancora pienamente implementati. Per il 2026, viene previsto un NII stabile su base annua e commissioni in aumento del +5% su base annua; inoltre, una crescita delle rettifiche su crediti del +9% su base annua. Nel complesso, la resilienza degli utili (ROTE medio 2026 al 18% e ROTE medio 2028 al 19,3%) e la limitata espansione del bilancio suggeriscono che i coefficienti CET1 rimarranno solidi e che(previsto ora un rendimento totale di DPS e buyback dell'8,2% in media)."Considerando la percezione favorevole del debito sovrano (e il basso spread BTP-Bund), nonché la redditività e il mix distributivo, riteniamo che le(CAGR EPS rettificato 2025-27 del +11% in Italia o del +6% a parità di condizioni, contro il +13% delle banche europee che seguiamo)", si legge nella ricerca., con una solida base patrimoniale, dove il consensus non è troppo esigente. Barclays è Overweight anche su Intesa Sanpaolo, dove ritiene che il KPI del piano aziendale rappresenti un caso di investimento convincente, su UniCredit e su Banco BPM. Su quest'ultima, tuttavia, intravede un certo rischio di "travel-and-arrive" nel breve termine, in attesa del rinnovo del board ad aprile e di ulteriori sviluppi strategici successivi.Gli analisti ritengono che, grazie al potenziale di nuovi annunci di distribuzione. In termini di trend puramente relativi al quarto trimestre, i trend più significativi si registrano presso BPER. In termini di potenziali catalizzatori nei risultati/distribuzioni: 1) Intesa comunicherà l'ammontare del suo buyback sugli utili del 2025 (previsti 2 miliardi di euro); 2) UniCredit potrebbe aumentare la componente DPS nel suo payout dell'80% a partire dal 2026: 3) Per MPS, l'annuncio del DPS del 2025 e della distribuzione del 2026 potrebbero essere catalizzatori rilevanti. 4) Banco BPM potrebbe annunciare una distribuzione aggiuntiva, poiché il suo coefficiente CET1 si sta avvicinando al 13,5% (0,4 miliardi di euro di buyback riporterebbero il coefficiente CET1 per l'anno fiscale 2025 al 13%).Guardando alle, Barclays alza il TP sua 79 euro da 71,6, taglia il TP di(Underweight) a 17,1 euro da 17,5, aumenta quello su(Underweight) a 15,7 euro da 14,8, alza quello dia 13,7 euro da 12,5, incrementa quello su(Equal Weight) a 9,2 euro da 8,2 e infine quello sua 15,5 euro da 14,7.