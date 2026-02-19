Euribor, Barclays esce dal panel per il calcolo: non rimane nessuna banca britannica

Barclays

Intesa Sanpaolo

UniCredit

Raiffeisen Bank International

(Teleborsa) - Con l', che avrà efficacia il 27 febbraio 2026, nessuna banca britannica farà più parte delSi tratta di un tasso di riferimento giornaliero pubblicato dall'(EMMI) e basato sulle transazioni e i relativi tassi di interesse ai quali le banche prendono in prestito fondi non garantiti da controparti nel mercato monetario euro all'ingrosso. Il tasso è calcolato sulla base dei contributi forniti da un panel di istituti di credito denominati "panel banks", tutti partecipanti attivi in ??questo mercato.Nel panel resteranno quindi 20 banche (tra cui le italiane), ma l'EMMI ha reso noto che lea far parte del panel nel prossimo futuro. Il potenziale partecipante è "una banca con un'attività significativa nell'Eurozona, il che migliorerebbe ulteriormente la rappresentatività geografica e commerciale del panel", si legge in una nota.Secondo l'EMMI, il panel ha registrato un'. Dal 2022, tre banche (, OP Corporate Bank e National Bank of Greece) hanno aderito nuovamente, a supporto di una più ampia copertura geografica e istituzionale.L', l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, e le autorità nazionali competenti nell'ambito del Collegio dei supervisori dell'Euribor hanno valutato che l'uscita di Barclaysper la rappresentatività dell'Euribor. L'ESMA continua a incoraggiare gli istituti di credito attivi nel mercato monetario non garantito in euro a prendere in considerazione l'adesione al panel Euribor, sostenendo attivamente la solidità e la rappresentatività di questo benchmark fondamentale all'interno del sistema finanziario dell'UE.