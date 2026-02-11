Grandi banche italiane, dividendi sul 2025 in aumento del 26% grazie a redditività sostenuta

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Lehanno registrato undel 2025, in crescita del 38% su base annua ma in calo dell'8% su base trimestrale. Escludendo gli elementi non ricorrenti, l'utile netto del quarto trimestre è aumentato del 14% su base annua, ma in calo del 2% su base trimestrale. Lo si legge in un'analisi di Morningstar DBRS sul tema.Per l', l'su base annua o del 9% su base annua escludendo gli elementi non ricorrenti. Nel terzo trimestre del 2025, BPER e MPS hanno acquisito rispettivamente(BPS) e. Il ROE medio si è mantenuto a un solido 13% nell'esercizio 2025, in calo rispetto al 14% dell'esercizio 2024, grazie a una base patrimoniale più elevata e a un contributo limitato agli utili derivanti dalle acquisizioni."Idelle banche italiane nel 2025, nonostante le persistenti difficoltà caratterizzate da una crescita economica debole, tensioni commerciali e un aumento dei prelievi fiscali sul settore bancario - ha dichiarato- Le sinergie derivanti dalle integrazioni pianificate e le efficienze di costo generate da strategie operative più digitali possono rappresentare catalizzatori chiave nell’assorbire queste pressioni, se attuate in modo efficace".Nel quarto trimestre del 2025, isono aumentati dell'8% su base annua, trainati da tutte le fonti di reddito, inclusi margine di interesse (NII), commissioni nette e proventi da negoziazione. I(NII e commissioni nette) sono aumentati del 7% su base annua e del 7% su base trimestrale nel quarto trimestre del 2025. I ricavi totali per l'esercizio 2025 sono aumentati del 3% su base annua, mentre i ricavi core sono aumentati dell'1% su base annua. L'inclusione di BPS nel perimetro di BPER dal terzo trimestre e di Mediobanca in quello di MPS nel quarto trimestre ha rappresentato un importante motore di crescita dei ricavi.nel quarto trimestre del 2025 sono aumentati del 6% su base annua, principalmente a causa delle acquisizioni. I costi operativi sono aumentati solo del 2% su base annua nell'esercizio 2025, poiché i risparmi sui costi hanno contribuito a mitigare l'impatto di un perimetro più ampio, nonché dell'aumento delle spese per il personale, di investimenti più significativi in ??tecnologia e digitalizzazione e delle spese relative alle acquisizioni. Il rapporto costi/ricavi medio è diminuito di quasi 2 punti percentuali su base annua, attestandosi a circa il 44% nell'esercizio 2025, grazie a dinamiche di fatturato favorevoli e al controllo dei costi.Nel quarto trimestre del 2025, le(LLP) sono aumentate del 44% su base annua e di 2,6 volte rispetto al trimestre precedente, principalmente a causa delle acquisizioni e della stagionalità verso fine anno, che in genere vede le banche anticipare gli accantonamenti per supportare il futuro derisking. Le rettifiche su crediti per l'esercizio 2025 sono aumentate del 13% su base annua, principalmente a causa dell'obiettivo delle banche di rafforzare i propri bilanci piuttosto che di segnali di dinamiche meno favorevoli della qualità degli attivi. A tal fine, le banche hanno mantenuto per il momento la maggior parte dei loro assetti gestionali. Questi forniscono un cuscinetto contro rischi imprevisti o possono rappresentare un fattore positivo per la redditività delle banche qualora i rischi sottostanti dovessero venir meno nel tempo.Tuttavia, ilmedio si è attestato a 32 punti base (bps) nell'esercizio 2025, in calo rispetto ai livelli registrati negli anni precedenti. Morningstar DBRS prevede un moderato aumento del COR nel 2026, riflettendo i rischi persistenti derivanti dalle tensioni commerciali e dalla debole crescita economica.A fine 2025, lo stock aggregato di(NPE) è diminuito del 2% su base annua, trainato da azioni di recupero organico e cessioni di NPE, che hanno più che compensato la bassa formazione di nuovi NPE e l'aumento del perimetro derivante dalle acquisizioni. Imedi sono scesi rispettivamente al 2,3% e all'1,2% a fine 2025, dal 2,9% e dall'1,5% a fine 2024, anche grazie a una certa espansione del credito e alle acquisizioni di BPS e Mediobanca, che incorporano solidi profili di rischio. La copertura totale media dei NPE si è attestata intorno al 49% a fine 2025, sostanzialmente invariata su base annua.Lain Italia è stata inferiore alla media dell'area euro, ma il divario si è ridotto nel 2025. I prestiti alle famiglie in Italia sono cresciuti a un tasso annuo del 2,5% a dicembre 2025, mentre la crescita dei prestiti alle imprese ha raggiunto il 2,1%. Questi dati si confrontano con una crescita media dei prestiti di circa il 3% per le famiglie e del 3,1% per le imprese nell'area euro. La sottoperformance dell'Italia rispetto all'Europa è stata dovuta principalmente a una ripresa ritardata della domanda di credito piuttosto che a interruzioni dell'offerta di credito. A nostro avviso, ciò riflette principalmente una crescita economica più moderata e una minore propensione per gli investimenti aziendali. Morningstar DBRS prevede che la crescita dei prestiti continuerà a riprendersi nel 2026; tuttavia, la lenta crescita economica e il protezionismo commerciale continuano a frenare il ritmo della ripresa.La capitalizzazione rimane solida, con un coefficientemedio del 14,7% a fine 2025, in calo rispetto al 15,8% dell'anno precedente, principalmente a causa delle acquisizioni, della maggiore remunerazione degli azionisti, del primo impatto di Basilea IV, della crescita organica del business e dell'impatto una tantum derivante dal rilascio della cosiddetta riserva extra utili ai sensi della legge di bilancio 2026.Le banche prevedono di distribuire circa 16,7 miliardi di euro dia valere sugli utili netti del 2025, in aumento del 26% su base annua e equivalente a un payout ratio dei dividendi medio di circa il 62%, in aumento rispetto al 56% del 2024. Alcune banche intendono anche ricorrere al riacquisto di azioni proprie come parte della remunerazione complessiva degli azionisti.