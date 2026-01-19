Canada, inflazione dicembre accelera al 2,4% a causa degli effetti delle agevolazioni fiscali

(Teleborsa) - A dicembre 2025 in Canada l'inflazione ha registrato un'accelerazione superiore alle aspettative
, poiché le agevolazioni fiscali federali alla fine del 2024 hanno spinto al rialzo i confronti annuali dei prezzi, compensando il calo dei costi della benzina.
L'inflazione complessiva è salita al 2,4%
a dicembre, secondo i dati pubblicati lunedì da Statistics Canada. Questo dato è superiore al 2,2% registrato a novembre e alla proiezione mediana di un sondaggio Bloomberg condotto tra gli economisti.
Su base mensile
, l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,2%, da +0,1% di novembre, deludendo le aspettative degli economisti per un calo dello 0,3%.
Tuttavia, gli indicatori principali dell'inflazione
– che escludono le variazioni di prezzo più volatili – hanno registrato un generale rallentamento
. Gli indicatori trimestrali e mediani della Banca del Canada hanno registrato un rallentamento, attestandosi al 2,6% annuo, dal 2,9% precedente. Su base trimestrale annualizzata, tali indicatori sono rallentati all'1,7%, dal 2,3% di novembre.
L'accelerazione più rapida del previsto dell'inflazione complessiva è stata trainata in gran parte dagli effetti base. Nel dicembre 2024, il governo federale ha esentato temporaneamente dall'imposta sui beni di consumo
diversi prodotti, tra cui cibo da ristorante, giocattoli e alcune bevande alcoliche.
"Ciò ha comportato cali mensili per i beni e servizi esenti, che ora sono usciti dalla dinamica annuale", ha affermato Statistics Canada nel comunicato.Escludendo prodotti alimentari ed energia
, i prezzi sono aumentati del 2,5% rispetto all'anno precedente, rispetto al 2,4% di novembre.Escludendo la benzina
, l'IPC è aumentato del 3,0% a dicembre, dopo un aumento del 2,6% a novembre.
Nel complesso, il rapporto mostra che sia l'inflazione complessiva che quella di fondo sono ancora al di sopra dell'obiettivo del 2% della banca centrale
.(Foto: sebastiaan stam su Unsplash)