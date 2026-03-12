TXT accelera nel 2025: ricavi +29,5%, margini in forte aumento e dividendo a 0,35 euro

(Teleborsa) - I risultati di bilancio al 31 dicembre 2025 di TXT e-solutions , mostrano ricavi pari a 394,3 milioni in crescita del 29,5% rispetto ai 304,5 milioni nel 2024. La crescita organica normalizzata, che esclude dal perimetro 2024 circa € 12 milioni di ricavi one-off 2024 relativi a rivendite, è stata pari al 12,1%, e le acquisizioni hanno contributo per € 66,4 milioni. I ricavi internazionali complessivi rappresentano il 16,0% dei ricavi totali.



L’EBIT (Utile Operativo) è stato di € 38,5 milioni, in crescita del +51,0% rispetto al 2024 (€ 25,5 milioni) dopo ammortamenti di immobilizzazioni immateriali (€ 10,5 milioni, di cui € 9,2 milioni relativi a Purchase Price Allocation), immobilizzazioni materiali (€ 9,6 milioni, di cui € 6,8 milioni relativi a IFRS 16), svalutazioni (€ 0,4 milioni) e oneri di ristrutturazione (€ 0,9 milioni). L’EBIT Adjusted, che neutralizza gli effetti puramente contabili derivanti del processo di PPA sulle acquisizioni, è pari € 47,8 milioni nel 2025, +61,2% rispetto al 2024, con un’incidenza sui ricavi pari all’12,1%.



L’Utile netto è stato di € 25,3 milioni, in aumento del +58,8% rispetto a € 15,9 milioni del 2024. L’Utile netto in percentuale sui ricavi è stato pari al 6,4%, in aumento di 118 bps rispetto al 2024 nonostante i maggiori oneri finanziari netti per € 2,6 milioni e maggiori

ammortamenti legati a PPA per € 5,1 milioni riportati nel 2025 rispetto al 2024.



L’Utile netto Adjusted, che neutralizza gli effetti puramente contabili derivanti del processo di PPA sulle acquisizioni, è stato di € 34,5 milioni nel 2025, in crescita del 72,4% rispetto al 2024, attestandosi all’8,8% dei ricavi del periodo. L’Utile netto Adjusted esclude

gli effetti fiscali derivanti dall’aggiustamento contabile succitato.L’Indebitamento Finanziario Netto Adjusted consolidato al 31 dicembre 2025 è pari a € 98,8 milioni, in aumento di € 8,0 milioni rispetto ai € 90,7 milioni registrati al 31 dicembre 2024.



Il Consiglio propone all’Assemblea la distribuzione di un dividendo di € 0,35 per azione (+40,0% rispetto al dividendo di € 0,25 per azione distribuito nel 2025) per ciascuna delle azioni in circolazione, con esclusione delle azioni proprie, per un esborso complessivo atteso di € 4,4 milioni. Il Dividend Yield, calcolato sul valore corrente dell’azione TXT, è pari all’1,2%. Il dividendo 2026 sarà pagato a partire dal 20 maggio 2026, record date 19 maggio 2026 e stacco cedola 18 maggio 2026.



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare in sede ordinaria l’Assemblea degli azionisti per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10:00 in unica convocazione.



"I risultati record del 2025 confermano la solidità del nostro modello e il posizionamento distintivo di TXT nei mercati più regolamentati e complessi. L’Intelligenza Artificiale rappresenta per noi una leva strategica per arricchire l’offerta con soluzioni intelligenti e servizi ad alto valore aggiunto, aumentando la scalabilità del business e la qualità dei ricavi", commenta Daniele Misani, CEO di TXT. "La forte redditività e la generazione di cassa ci consentono di continuare a investire in tecnologie e competenze critiche, sostenendo una crescita sostenibile e pienamente in linea con il nostro piano industriale. TXT sta consolidando una piattaforma solida e diversificata, orientata alla creazione di valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder”.

