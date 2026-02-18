Energy Time, nuovi accordi da 18 milioni di euro per impianti fotovoltaici in Sicilia e Molise

Energy Time

(Teleborsa) -, attiva nel settore delle energie rinnovabili nel ruolo di D-EPC-OM, ha sottoscritto(Engineering, Procurement, Construction) relativi alla realizzazione die un controvalore complessivo pari aIl completamento degli impianti è previsto nellaLa controparte dell'accordo è(tramite Special Purpose Vehicles dedicati), un produttore di energia rinnovabile e uno dei principali Independent Power Producer che possiede e gestisce più di 200 siti energetici in Europa e negli Stati Uniti, con oltre 4 GW di capacità installata e altri 18 GW in fase di sviluppo., ha dichiarato: “L’accordo odierno di complessivi 40 MWp segna un’accelerazione nel nostro percorso di sviluppo. Siamo lieti che il mercato, costituito sia dai player dell’energia che dagli investitori istituzionali, riconosca Energy Time quale partner affidabile e di standing per i progetti delle renewable. Questa fiducia verso il nostro Gruppo ci trasmette la volontà di continuare a fare sempre meglio con l’obiettivo di creare valore per tutti i nostri stakeholder interni ed esterni.”