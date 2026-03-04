ESI, contratti da 5,5 milioni di euro per impianti agrivoltaici in Umbria

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, ha sottoscrittosituati nella regioneper complessivi circa 15 MWp.La commessa, dal, prevede lo svolgimento da parte di ESI di tutte le attività, servizi e lavori necessari per la progettazione, realizzazione e messa in esercizio di circa 15 MWp. Il progetto prevede la realizzazione di impianti agrivoltaici di nuova generazione, concepiti per coniugare la produzione di energia rinnovabile con la prosecuzione delle attività agricole, nel pieno rispetto del contesto ambientale e paesaggistico.Considerando la produzione conseguita al 30 giugno 2025, unitamente ai nuovi progetti acquisiti nel corso del secondo semestre 2025 e a quelli sottoscritti fino alla data del presente comunicato, la società raggiunge un"L'acquisizione di questa nuova commessa segna un ulteriore avanzamento nel percorso di sviluppo della società e conferma la nostra capacità di operare con elevati standard tecnici e organizzativi in un mercato in profonda trasformazione - ha commentato l'- Il coinvolgimento in un progetto agrivoltaico consolida il nostro ruolo nella filiera delle energie rinnovabili e valorizza il know-how maturato nella realizzazione di soluzioni integrate ad alto contenuto tecnologico".