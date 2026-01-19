FMI rivede al rialzo stime crescita globale al 3,3%

(Teleborsa) -continua a mostrare unaa, nonostante le significativecausate dagli Stati Uniti e. E' quanto emerge dall'aggiornamento alLe ultime proiezioni indicano unaper quest'anno, rivista al rialzo di 0,2 punti percentuali rispetto alle stime di ottobre eLa maggior parte del miglioramento è. "Sorprendentemente, le proiezioni attuali sono sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente, poichédall'impatto immediato dello", spiega il Fondo, aggiungendo che "questa forza riflette una confluenza di fattori, tra cuiunosuperiore alle aspettative,accomodanti, l'agilità del settore privato nel mitigare le perturbazioni commerciali e il miglioramento del quadro politico, soprattutto nelle economie emergenti".Per quanto riguarda le stime in dettaglio, glisono attesi in crescita del 2,4% quest'anno e del 2% il prossimodell'1,3% e dell'1,4%, ildello 0,7% e dello 0,6%, mentre laè vista in crescita del 4,5% nel 2026 e del 4% nel 2027. Fra i Paesi dell'Area Euro,dovrebbe registrate una, ben piùdi quella delle altre grandi economie europee quali la(+1,1% e +1,5%), la(+1% e +1,2%) e la(+2,3% e +1,9%).Un altro fattore chiave di questa resilienza - si afferma - ènel settore delle, in particolare. Mentre l'attività manifatturiera rimane debole, gli investimenti in IT hanno raggiunto i, fornendo un notevole impulso agli investimenti e all'attività complessiva delle imprese. Sebbene questa impennata nell'IT si sia concentrata negli Stati Uniti, sta generando ricadute positive anche a livello globale, in particolare sulle esportazioni tecnologiche asiatiche.Guardando al futuro, tuttavia, ile presenta rischi al rialzo e al ribasso per l'economia globale., l'intelligenza artificiale potrebbe riflettersi sulla produttività ed avere unquest'anno rispetto al valore di riferimento., le aziende di intelligenza artificiale potrebbero non riuscire a generare utili commisurati alle loro elevate valutazioni e il sentiment degli investitori potrebbe peggiorare. Ciò potrebberispetto al valore di riferimento ed avere conseguenze di vasta portata se gli investimenti reali nei settori tecnologici dovessero diminuire bruscamente, innescando una costosa riallocazione di capitale e lavoro.In risposta de ad una- sottolinea l'FMI - le perdite di produzione globale potrebbero aumentar, concentrandosi in regioni ad alta intensità tecnologica come gli. Tuttavia, una brusca correzione dei mercati azionari, potrebbe innescare ingenti perdite di ricchezzadegli Stati Uniti e frenare i consumi, diffondendo laTali rischi al ribasso - conclude il Fondo - si presentano in un periodo di maggiore incertezza geopolitica, di maggiore ricorso a controlli sulle esportazioni e a restrizioni commerciali, e di eroso margine di manovra fiscale in molti paesi.