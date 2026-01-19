Franchetti, Nicolò Caffo nominato Co-Direttore Generale a capo dell'area Ingegneria

Franchetti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, ha annunciato laa capo dell'area Ingegneria e Servizi, rispondendo direttamente al Presidente e Amministratore Delegato Paolo Franchetti.La nomina si inserisce neldel Gruppo Franchetti, in risposta all'aumento dei volumi operativi e alla complessità crescente delle commesse nel comparto dell'ingegneria civile. In questa fase, Nicolò Caffo guiderà le attività di Ingegneria e Servizi in Italia e nell'Unione Europea, con base operativa in Italia. L'area Software, guidata da Gianluca Del Fabbro, continuerà a operare a supporto dell'area Ingegneria e Servizi, occupandosi dello sviluppo e della personalizzazione delle soluzioni digitali in funzione delle esigenze dei clienti e dell'evoluzione del mercato."L'ingresso di Nicolò Caffo rappresenta un passo fondamentale nella strutturazione e rafforzamento industriale del Gruppo - ha commentato l'- Vogliamo compiere un significativo salto di qualità nella gestione delle nostre attività di ingegneria, rafforzando il presidio sui tempi, sugli standard esecutivi e sull'organizzazione delle commesse. La sua esperienza nella guida di organizzazioni complesse consentirà al Gruppo di rendere i propri servizi ancora più qualificati".Caffo porta in Franchetti unae in percorsi di trasformazione e crescita. Ha ricoperto ruoli apicali come General Manager di Ecorodovias in Brasile (Gruppo Gavio/ASTM), coordinando attività operative, ingegneria, sviluppo e innovazione in contesti complessi e ad alta intensità industriale, periodo nel quale ha avuto modo di avvalersi dei servizi del Gruppo Franchetti. In passato ha operato in Autostrade per l'Italia, con responsabilità di Country Manager per Stati Uniti ed Est Europa, e sviluppo tecnologico, nonché maturato un'esperienza in consulenza strategica in McKinsey. Caffo ha avviato il proprio percorso professionale in Matildi+Partners, società che ora è parte del Gruppo Franchetti. Da ultimo, il più recente incarico è stato come General Manager di D-Marin Italy, operando nel settore delle infrastrutture portuali.