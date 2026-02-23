Franchetti nomina Jacopo Nembro Head of Finance

Franchetti

(Teleborsa) -, società a capo dell’omonimo Gruppo multinazionale specializzato in soluzioni di diagnostica avanzata, monitoraggio digitale e manutenzione predittiva delle infrastrutture, annuncia la nomina dinell'ambito di un percorso di ulteriore rafforzamento della propria struttura amministrativa e finanziaria a supporto della crescita del Gruppo.Nembroe contribuendo al consolidamento dei processi di pianificazione, controllo e gestione finanziaria.Il Gruppo, si legge in una nota, ha consolidato il proprio posizionamento lungo l’intero ciclo di vita delle infrastrutture, operando in un contesto di mercato caratterizzato da una crescita degli investimenti e da una crescente domanda di soluzioni ad alto contenuto tecnologico. In tale scenario, il percorso di sviluppo strutturato e scalabile è supportato da un continuo rafforzamento dell’organizzazione e della struttura manageriale, finalizzato a sostenere l’evoluzione del business e il mantenimento di elevati standard di qualità tecnica ed efficienza operativa. In particolare, la nomina di Nembro si inserisce nel potenziamento dell’area Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC), con l’obiettivo di garantire maggiore integrazione tra funzioni amministrative e finanziarie, presidio dei flussi economico-finanziari e supporto alle decisioni strategiche del Management.Nel nuovo ruolo, Jacopo Nembro sarà responsabile del coordinamento delle attività finanziarie e di controllo, con particolare attenzione al rafforzamento dei processi interni, alla strutturazione dei flussi di reporting economico-finanziario, alla predisposizione dei piani industriali, alle attività di raccolta dei capitali, all’esecuzione delle operazioni straordinarie e al supporto alle funzioni di direzione nella pianificazione e nel controllo della performance."L’ingresso di Jacopo Nembro rappresenta un. In una fase di crescita come quella che stiamo attraversando, il presidio delle attività finanziarie assume un ruolo sempre più strategico. La sua competenza e il suo approccio strutturato contribuiranno a supportare in modo efficace lo sviluppo del Gruppo", ha commentatodel Gruppo."Desidero ringraziare l’ingegnere Paolo Franchetti per la fiducia accordatami dopo due anni di proficua collaborazione in qualità di advisor finanziario della Società., in una fase di sviluppo particolarmente significativa per il Gruppo. L’obiettivo sarà quello di contribuire al rafforzamento dei processi finanziari, supportando una crescita strutturata, sostenibile e sempre più allineata agli elevati standard di governance che caratterizzano Franchetti", ha detto