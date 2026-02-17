L'OCSE sceglie l'italiano Stefano Scarpetta come capo economista

(Teleborsa) -è stato nominatoa partire. Lo annuncia l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo,Scarpetta vanta un'eccellente reputazione internazionale come, costruita in oltre trent'anni di servizio di alto livello. Dal 2013, ha guidato ladell'OCSE, dove ha supervisionato iniziative di rilievo, tra cui la Strategia per l'Occupazione dell'OCSE, e ha rafforzato la capacità dell'Organizzazione di valutare l'impatto delle principali trasformazioni strutturali – tra cui il cambiamento demografico, la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale – sui mercati del lavoro e sui servizi pubblici. Ha inoltre ricoperto ilsu questioni di politica occupazionale e sociale.In qualità di Capo Economista, Scarpettadell'OCSE, fornendo analisi rigorose e basate su dati concreti, benchmarking internazionale e consulenza politica specifica per Paese. Il lavoro del Dipartimento supporta i decisori politici nel promuovere una, ampliare le opportunità di lavoro ein oltre 100 Paesi in tutto il mondo.