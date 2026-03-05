Franchetti raddoppia in Brasile: chiusa l'acquisizione di ECR Engenharia

Franchetti

(Teleborsa) -, multinazionale specializzata in soluzioni di diagnostica avanzata, monitoraggio digitale e manutenzione predittiva delle infrastrutture, ha sottoscritto, tramite una società controllata di nuova costituzione di diritto brasiliano, une di ECR Tecnologia e Engenharia Ltda, attive nei servizi di ingegneria per infrastrutture stradali, ferroviarie, mobilità urbana, infrastrutture idriche, ponti, viadotti, gallerie e tunnel, nonché edifici civili complessi.A seguito del, il volume complessivo delle attività del Gruppo risulterà sostanzialmente raddoppiato già a partire dall’esercizio in corso, con ampliamento della base clienti, del portafoglio di assetinfrastrutturali gestiti ed un backlog aggregato pari a complessivi 90 milioni di euro.L’operazione è stata strutturata con un mix equilibrato di risorse proprie e finanziamento, coerente con il mantenimento di un profilo patrimoniale e finanziario solido e sostenibile. Il nuovo perimetro consolidato potrà contare su oltre 400 professionisti altamente qualificati, rafforzando ulteriormente la capacità tecnica e organizzativa del Gruppo.I venditori sono i tre soci fondatori di ECR Fabio Giannini, Roberto Soares de Novaes Filho e Luiz Fernando Leite de Carvalho; i primi due manterranno una partecipazione complessiva del 45% e continueranno a ricoprire ruoli di rilievo nel management e negli organi di amministrazione del Gruppo ECR.del Gruppo Franchetti, ha commentato: “Con questa operazione. Dopo aver consolidato la nostra base tecnologica, ampliamo ora in modosignificativo la dimensione operativa e la presenza geografica. L’integrazione tra capacità esecutiva nel settore pubblico e competenze digitali proprietarie applicate alla gestione delle infrastrutture esistenti rafforza in modo strutturale il nostro posizionamento competitivo. L’operazione costituisce il primo passo concreto di un percorso di sviluppo internazionale progressivo e disciplinato".L’acquisizione prevede un corrispettivo per il 55% delle due Società del Gruppo ECR pari a complessivi 46,2 milioni di reais brasiliani, pari a circa 7,5 milioni di euro (cambio indicativo aggiornato a data odierna di 6,1 R$/€) e che verrà pagato al closing.È, inoltre, previsto un meccanismo di earn-out – fino a un massimo di 19,8 milioni reais brasiliani pari a circa 3,2 milioni di euro (cambio indicativo aggiornato a data odierna di 6,1 R$/€) – calcolato in caso di raggiungimento di alcune soglie prefissate dell’EBITDA.I Soci Fondatori ricopriranno le posizioni di manager per una durata minima di 4 anni, salvo ipotesi di leaver.Nel contesto dell’acquisizione è stato sottoscritto un, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, che prevede, inter alia, impegni di lock-up a carico dei Fondatori, nonché opzioni put e call reciproche sulla partecipazione residua dititolarità dei Fondatori.I Soci Fondatori hanno rilasciato un ampio set di dichiarazioni e garanzie, assumendo obblighi di indennizzo in linea con la prassi di mercato, nonché impegno di non concorrenza e sollecitazione.L’acquisizione è sottoposta a condizioni sospensive in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.Nel contesto dell’acquisizione,. L’intervento avverrà per il tramite di una società brasiliana controllata da Franchetti di nuova costituzione, e Simest interverrà fino a un massimo del 49% delcorrispettivo dell’acquisizione. L’operazione con Simest si inserisce nell’ambito di un intervento ESG-linked, coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di crescita internazionale del Gruppo in particolare misurati su attività di formazione del personale estero e di cybersecurity.Al 31 dicembre 2025, il Gruppo ECR riporta i seguenti dati preconsuntivi aggregati (cambio medio 2025 di 6,3 R$/€), non sottoposti a revisione contabile: Valore della produzione pari a Euro 10,4; EBITDA pari a Euro 2,5 mln; Totale Attivo pari a Euro 7,5 mln.Al 31 dicembre 2025, il Gruppo Franchetti stand alone riporta i seguenti dati preconsuntivi, non sottoposti a revisione contabile: Valore della produzione pari a Euro 12,5 mln; EBITDA pari a Euro 3,5 mln; Totale Attivo pari a Euro 30,5 mln.