Franchetti raddoppia in Brasile: chiusa l'acquisizione di ECR Engenharia

(Teleborsa) - Franchetti, multinazionale specializzata in soluzioni di diagnostica avanzata, monitoraggio digitale e manutenzione predittiva delle infrastrutture, ha sottoscritto, tramite una società controllata di nuova costituzione di diritto brasiliano, un accordo vincolante per
l'acquisizione del 55% del capitale sociale di ECR Engenharia e di ECR Tecnologia e Engenharia Ltda, attive nei servizi di ingegneria per infrastrutture stradali, ferroviarie, mobilità urbana, infrastrutture idriche, ponti, viadotti, gallerie e tunnel, nonché edifici civili complessi.

A seguito del perfezionamento dell’operazione atteso per il primo semestre 2026, il volume complessivo delle attività del Gruppo risulterà sostanzialmente raddoppiato già a partire dall’esercizio in corso, con ampliamento della base clienti, del portafoglio di asset
infrastrutturali gestiti ed un backlog aggregato pari a complessivi 90 milioni di euro.

L’operazione è stata strutturata con un mix equilibrato di risorse proprie e finanziamento, coerente con il mantenimento di un profilo patrimoniale e finanziario solido e sostenibile. Il nuovo perimetro consolidato potrà contare su oltre 400 professionisti altamente qualificati, rafforzando ulteriormente la capacità tecnica e organizzativa del Gruppo.

I venditori sono i tre soci fondatori di ECR Fabio Giannini, Roberto Soares de Novaes Filho e Luiz Fernando Leite de Carvalho; i primi due manterranno una partecipazione complessiva del 45% e continueranno a ricoprire ruoli di rilievo nel management e negli organi di amministrazione del Gruppo ECR.

Paolo Franchetti, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Franchetti, ha commentato: “Con questa operazione avviamo una nuova fase del percorso di crescita del Gruppo. Dopo aver consolidato la nostra base tecnologica, ampliamo ora in modo
significativo la dimensione operativa e la presenza geografica. L’integrazione tra capacità esecutiva nel settore pubblico e competenze digitali proprietarie applicate alla gestione delle infrastrutture esistenti rafforza in modo strutturale il nostro posizionamento competitivo. L’operazione costituisce il primo passo concreto di un percorso di sviluppo internazionale progressivo e disciplinato".

L’acquisizione prevede un corrispettivo per il 55% delle due Società del Gruppo ECR pari a complessivi 46,2 milioni di reais brasiliani, pari a circa 7,5 milioni di euro (cambio indicativo aggiornato a data odierna di 6,1 R$/€) e che verrà pagato al closing.

È, inoltre, previsto un meccanismo di earn-out – fino a un massimo di 19,8 milioni reais brasiliani pari a circa 3,2 milioni di euro (cambio indicativo aggiornato a data odierna di 6,1 R$/€) – calcolato in caso di raggiungimento di alcune soglie prefissate dell’EBITDA.
I Soci Fondatori ricopriranno le posizioni di manager per una durata minima di 4 anni, salvo ipotesi di leaver.

Nel contesto dell’acquisizione è stato sottoscritto un patto parasociale, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, che prevede, inter alia, impegni di lock-up a carico dei Fondatori, nonché opzioni put e call reciproche sulla partecipazione residua di
titolarità dei Fondatori.

I Soci Fondatori hanno rilasciato un ampio set di dichiarazioni e garanzie, assumendo obblighi di indennizzo in linea con la prassi di mercato, nonché impegno di non concorrenza e sollecitazione.

L’acquisizione è sottoposta a condizioni sospensive in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.

Nel contesto dell’acquisizione, Franchetti ha sottoscritto con Simest un accordo di investimento. L’intervento avverrà per il tramite di una società brasiliana controllata da Franchetti di nuova costituzione, e Simest interverrà fino a un massimo del 49% del
corrispettivo dell’acquisizione. L’operazione con Simest si inserisce nell’ambito di un intervento ESG-linked, coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di crescita internazionale del Gruppo in particolare misurati su attività di formazione del personale estero e di cybersecurity.

Al 31 dicembre 2025, il Gruppo ECR riporta i seguenti dati preconsuntivi aggregati (cambio medio 2025 di 6,3 R$/€), non sottoposti a revisione contabile: Valore della produzione pari a Euro 10,4; EBITDA pari a Euro 2,5 mln; Totale Attivo pari a Euro 7,5 mln.

Al 31 dicembre 2025, il Gruppo Franchetti stand alone riporta i seguenti dati preconsuntivi, non sottoposti a revisione contabile: Valore della produzione pari a Euro 12,5 mln; EBITDA pari a Euro 3,5 mln; Totale Attivo pari a Euro 30,5 mln.
