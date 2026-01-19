Groenlandia, Trump minaccia dazi e non esclude l'uso della forza

(Teleborsa) - La tensione tra Washington e il blocco europeo tocca livelli sempre più critici dopo le ultime dichiarazioni diriguardo alle mire americane sulla. In un'intervista rilasciata a NBC News, il Presidente americano ha ribadito che manterrà "al 100%" la minaccia di imporrequalora non si raggiungesse un accordo sull'isola. Trump ha inoltre esplicitamente invitato i leader europei a concentrarsi sui fronti russo e ucraino, "non sulla Groenlandia".Interrogato sulle intenzioni di ricorrere all'uso dellanell'isola artica, il presidente Usa ha risposto con un secco "no comment". Tuttavia, attraverso il proprio profilo sul social Truth, ha rincarato la dose attaccando la gestione danese della sicurezza regionale. Secondo Trump, laavverte lada vent'anni della necessità di allontanare la minaccia russa dalla Groenlandia, ma Copenaghen non sarebbe stata in grado di agire: "Ora è giunto il momento, e lo faremo!", ha scritto il Presidente, aggiungendo che lae lavogliono l'isola e che la Danimarca è impotente nel contrastarle.L'amministrazione USA ha già pianificato: dazi del 10% sulle merci provenienti da otto Paesi europei — Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia — finché non sosterranno il piano d'acquisto. Il segretario al Tesoro,, ha definito "molto imprudenti" eventuali contromisure europee, ribadendo che la Groenlandia è un "asset strategico" e che gli Stati Uniti non intendono dare in outsourcing la sicurezza del proprio emisfero.La reazione diè stata netta. La presidente del Parlamento europeo,, ha dichiarato a Strasburgo che "l'Unione europea sta con la Danimarca e il popolo della Groenlandia in maniera unita e determinata", ricevendo una standing ovation dall'Aula. Metsola ha inoltre avvertito che le minacce americane potrebbero destabilizzare l'Artico anziché proteggerlo.Ancheè intervenuta nella disputa attraverso il portavoce del ministero degli Esteri,, esortando gli Stati Uniti a rispettare il diritto internazionale e la Carta dell'ONU. La Cina ha respinto le accuse di Trump, invitandolo a "smettere di usare la cosiddettacome pretesto per cercare i suoi guadagni egoistici".