Milano 13:02
44.514 -1,51%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:02
10.083 -1,10%
Francoforte 13:02
24.542 -1,67%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 19/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio

Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un trascurabile +0,07%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,867. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,8684. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8698.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
