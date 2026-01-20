Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio
Moderatamente al rialzo la prestazione del CABLE, che chiude con una variazione percentuale dello 0,50%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3376. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3443. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,351.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)