Milano 13:03
44.508 -1,52%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:03
10.083 -1,10%
Francoforte 13:03
24.543 -1,67%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio

Moderatamente al rialzo la prestazione del CABLE, che chiude con una variazione percentuale dello 0,50%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3376. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3443. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,351.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
