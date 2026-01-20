Bader Nasser Al-Kharafi entra in Ferretti con una quota del 3%

Ferretti Group

(Teleborsa) -, imprenditore kuwaitiano di grande rilievo e altamente stimato, appartenente alla prestigiosa famiglia Al-Kharafi, ha acquisito una partecipazione del 3% inL’investimento, spiega una nota, rientra nella più ampia strategia di BNK volta a costruire un portafoglio globale focalizzato su asset di prestigio e su aziende di elevata qualità, ben gestite e con forte potenziale di crescita.Al-Kharafi ricopre il ruolo di Presidente di Boursa Kuwait, Vice Presidente e Group CEO di Zain Group, Vice Presidente di Gulf Cables ed è membro dell’Investment Advisory Board di Coutts Bank UK, oltre a ricoprire numerosi altri incarichi di rilievo.La sua holding di investimenti privati, BNK Holding KSCC, vanta interessi diversificati nei settori oil & gas, retail, food & beverage, industriale, costruzioni, EPC, automotive e tecnologia. BNK Holding è il distributore ufficiale di Volvo e Polestar in Kuwait e rappresenta Bang & Olufsen nel Paese.Al-Kharafi è inoltre azionista di Coca-Cola Kuwait e ne fa parte del consiglio di amministrazione.