Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:52
25.041 -1,91%
Dow Jones 19:52
48.515 -1,71%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

Borsa: Andamento negativo per il Dow Jones, in flessione dell'1,36% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 48.688,1 punti

L'indice dei giganti americani scambia con un ribasso dell'1,36% alle 19:30 e passa di mano a 48.688,1 punti.
