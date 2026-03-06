BOJ può trovarsi costretta a rinviare rialzo tassi di aprile

(Teleborsa) -potrebbe guastare anche i piani della, che si potrebbe vedersi, a causa dell'andamento negativo del mercati dopo lo scoppio del conflitto in Iran. E' quanto spiegato dall'exin una intervista."Se il conflitto dovesse rivelarsi di breve durata e attenuarsi questo mese, la BOJ potrebbe comunque decidere di aumentare il tasso di riferimento", ha concesso l'economista, in una intervista a Reuters, affrettandosi ad aggiungere "non vedendo una fine a breve termine della guerra, laper evitare di modificare la politica monetaria in un momento di elevata volatilità del mercato"."La Banca del Giapponenell'affrontare la crescente pressione inflazionistica. - ha sottolineato Kameda - Ilpotrebbe aumentare ulteriormente con l'aumento dei prezzi del petrolio e la debolezza dello yen". "Ma con i mercati così nervosi e la probabilità di una fine anticipata del conflitto che si sta esaurendo, la BOJ".Prima degli attacchi di USA e Israele in Iran, la banca centrale aveva segnalato uned il governatore Kazuo Ueda aveva confermato la sua disponibilità ad alzare i tassi se gli aumenti precedenti non avessero impattato negativamente l'economia.Le previsioni indicavano per il mese di aprile un altro rialzo dei tassi,. L'ultimo movimento dei tassi risale allo scorso dicembre, quando la BOJ aveva portato il tasso allo 0,75%, al top degli ultimi 30 anni. In realtà, idi un aumento dei tassi ad aprile. Tuttavia, la volatilità del mercato causata dal conflitto ha aumentato la probabilità che la, anche per evitare chereplichi quanto accaduto a luglio 2024, quando la BOJ sorprese i mercati con un rialzo dei tassi non appropriato temporalmente.