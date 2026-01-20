Milano 17:35
Davos, He Lifeng: Cina disposta a espandere "con maggiore vigore" le importazioni

(Teleborsa) - La Cina non ha mai deliberatamente perseguito un surplus commerciale ed è disposta a essere "il mercato mondiale", ha dichiarato martedì il vicepremier cinese He Lifeng al World Economic Forum, dopo che il gigante manifatturiero ha registrato un surplus in crescita a dicembre sostenuto principalmente da forti esportazioni.

La Cina è disposta a sfruttare il suo "mercato di grandi dimensioni" e ad espandere "con maggiore vigore" le importazioni, ha affermato He Lifeng durante l'incontro annuale del WEF nella località sciistica svizzera di Davos. "Non siamo solo disposti a essere la fabbrica del mondo, ma anche, con maggiore entusiasmo, a essere il mercato mondiale", ha affermato.

Si prevede che la delegazione di Pechino presenterà la Cina come un partner commerciale e di investimento affidabile in un momento in cui le politiche commerciali dell'amministrazione Trump hanno destato incertezza a livello globale.

"La Cina è un partner commerciale di tutti i paesi piuttosto che un avversario, e lo sviluppo della Cina rappresenta un'opportunità piuttosto che una minaccia per lo sviluppo economico globale", ha affermato He Lifeng nel suo discorso.




