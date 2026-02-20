Milano 9:13
45.962 +0,37%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 9:13
10.649 +0,21%
25.046 +0,01%

Chiusura della Borsa in Cina

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa in Cina
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 20 febbraio, il mercato in Cina è chiuso per il Capodanno cinese.
Condividi
```