Chiusura della Borsa in Cina

Calendar, Finanza
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 23 febbraio, il mercato in Cina è chiuso per il Capodanno cinese.
