Indra ed ELT siglano accordo per rafforzare la cooperazione nella difesa multidominio

(Teleborsa) - Ilazienda globale all'avanguardia nel settore della difesa, dell'aerospaziale e delle tecnologie avanzate in Europa, e il, leader internazionale nello sviluppo e nell'applicazione di tecnologie innovative e proprietarie nell'uso dello spettro elettromagnetico e del cyberspazio, hannovolto a rafforzare la loro cooperazione industriale e tecnologica nella difesa multidominio.L'accordo stabilisce, ovvero i settori terrestre e spaziale e i veicoli aerei senza pilota (UAV).La partnership riuniràsfruttando così le loro capacità complementari e allineando le loro visioni tecnologiche e la loro maturità operativa, al fine di promuovere il rafforzamento delle capacità critiche, della sovranità tecnologica e dell'autonomia strategica dell'Europa di fronte alle sfide attuali.Da un lato, il, nella tecnologia radar, nello spazio, nella guerra elettronica e nella difesa informatica. D'altro canto, ilprogettati per garantire il controllo, la protezione e lo sfruttamento dello spettro elettromagnetico nelle operazioni militari, al fine di ottenere superiorità informativa e vantaggi operativi.Ilha dichiarato che "questo accordo con Elt Group consoliderà l'impegno di Indra a promuovere una difesa europea più sovrana, interoperabile e multidominio. Unendo, stiamo compiendo un passo decisivo verso l'implementazione di soluzioni europee di alto valore per proteggere i nostri cittadini e rafforzare l'autonomia strategica del continente nei settori terrestre, spaziale e dei sistemi senza pilota".Secondo, l'accordo "apre immediatamente opportunità per presentare proposte integrate e competitive ai programmi europei, combinando l'esperienza di Indra e la competenza di ELT in soluzioni avanzate di guerra elettronica, intelligence dei segnali, monitoraggio dello spettro e protezione delle comunicazioni critiche in ambienti multidominio. La padronanza dello spettro elettromagnetico è essenziale, perché gran parte della moderna tecnologia militare attualmente dipende da esso.avanzare in modo coordinato nel quadro europeo, ampliare il nostro portafoglio in aree prioritarie e fornire soluzioni sovrane per aumentare la resilienza e la superiorità operativa dei nostri clienti".Ilha dichiarato: "Questo accordo segna un importante passo avanti nel rafforzamento della cooperazione industriale europea nel settore della difesa.e condividono una visione comune sulla necessità di sviluppare tecnologie avanzate e capacità integrate per affrontare le sfide multidominio emergenti. Unendo le nostre eccellenze tecnologiche, siamo certi di poter creare valore per i nostri clienti e contribuire concretamente alla sicurezza dell'Europa"., ha dichiarato: "Capacità distintive come quelle del Gruppo Elt e del Gruppo Indra nel campo del sigint, dell'EW e della gestione dello spettro elettromagnetico sono, in questo momento storico, una risorsa strategica per l'Europa.. Questo è un pilastro del nostro piano strategico che siamo lieti di condividere con Indra".Con la firma di questo accordo,, promuovendo un ecosistema di difesa più solido, in grado di fornire soluzioni tecnologiche sovrane ad alto valore aggiunto per garantire la sicurezza e la stabilità in un contesto globale multidominio sempre più complesso.