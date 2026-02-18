Indra ed ELT siglano accordo per rafforzare la cooperazione nella difesa multidominio

(Teleborsa) - Il Gruppo Indra,
azienda globale all'avanguardia nel settore della difesa, dell'aerospaziale e delle tecnologie avanzate in Europa, e il Gruppo ELT
, leader internazionale nello sviluppo e nell'applicazione di tecnologie innovative e proprietarie nell'uso dello spettro elettromagnetico e del cyberspazio, hanno firmato un accordo quadro strategico
volto a rafforzare la loro cooperazione industriale e tecnologica nella difesa multidominio.
L'accordo stabilisce un quadro comune per lo sviluppo e la promozione della collaborazione in tre aree chiave
, ovvero i settori terrestre e spaziale e i veicoli aerei senza pilota (UAV).
La partnership riunirà due attori strategici nell'ecosistema della difesa europeo,
sfruttando così le loro capacità complementari e allineando le loro visioni tecnologiche e la loro maturità operativa, al fine di promuovere il rafforzamento delle capacità critiche, della sovranità tecnologica e dell'autonomia strategica dell'Europa di fronte alle sfide attuali.
Da un lato, il Gruppo Indra contribuirà con le sue capacità di integratore di riferimento dei programmi di difesa di nuova generazione
e la sua leadership nei sistemi multidominio
, nella tecnologia radar, nello spazio, nella guerra elettronica e nella difesa informatica. D'altro canto, il Gruppo ELT fornirà la sua competenza di alto profilo nelle soluzioni e nei sistemi avanzati EMSO (Electromagnetic Spectrum Operations)
progettati per garantire il controllo, la protezione e lo sfruttamento dello spettro elettromagnetico nelle operazioni militari, al fine di ottenere superiorità informativa e vantaggi operativi.
Il presidente esecutivo del Gruppo Indra, Ángel Escribano,
ha dichiarato che "questo accordo con Elt Group consoliderà l'impegno di Indra a promuovere una difesa europea più sovrana, interoperabile e multidominio. Unendo le nostre capacità complementari nei settori dei radar, dello spazio, della sicurezza informatica e delle operazioni nello spettro elettromagnetico
, stiamo compiendo un passo decisivo verso l'implementazione di soluzioni europee di alto valore per proteggere i nostri cittadini e rafforzare l'autonomia strategica del continente nei settori terrestre, spaziale e dei sistemi senza pilota".
Secondo José Vicente de los Mozos, amministratore delegato del Gruppo Indra
, l'accordo "apre immediatamente opportunità per presentare proposte integrate e competitive ai programmi europei, combinando l'esperienza di Indra e la competenza di ELT in soluzioni avanzate di guerra elettronica, intelligence dei segnali, monitoraggio dello spettro e protezione delle comunicazioni critiche in ambienti multidominio. La padronanza dello spettro elettromagnetico è essenziale, perché gran parte della moderna tecnologia militare attualmente dipende da esso. Collaborando con ELT saremo in grado di rafforzare le nostre capacità congiunte,
avanzare in modo coordinato nel quadro europeo, ampliare il nostro portafoglio in aree prioritarie e fornire soluzioni sovrane per aumentare la resilienza e la superiorità operativa dei nostri clienti".
Il Presidente e Amministratore Delegato di Elt Group, Enzo Benigni,
ha dichiarato: "Questo accordo segna un importante passo avanti nel rafforzamento della cooperazione industriale europea nel settore della difesa. Il Gruppo Indra ed ELT hanno già collaborato attivamente in programmi consortili come l'Eurofighter
e condividono una visione comune sulla necessità di sviluppare tecnologie avanzate e capacità integrate per affrontare le sfide multidominio emergenti. Unendo le nostre eccellenze tecnologiche, siamo certi di poter creare valore per i nostri clienti e contribuire concretamente alla sicurezza dell'Europa".Domitilla Benigni, Amministratore Delegato e Direttore Operativo del Gruppo ELT
, ha dichiarato: "Capacità distintive come quelle del Gruppo Elt e del Gruppo Indra nel campo del sigint, dell'EW e della gestione dello spettro elettromagnetico sono, in questo momento storico, una risorsa strategica per l'Europa. Le sfide che dobbiamo affrontare, la forza tecnologica al di fuori dell'Europa e dei blocchi NATO ci spingono verso partnership di valore
. Questo è un pilastro del nostro piano strategico che siamo lieti di condividere con Indra".
Con la firma di questo accordo, Indra Group ed ELT Group compiono un passo decisivo verso il consolidamento della loro cooperazione industriale strategica
, promuovendo un ecosistema di difesa più solido, in grado di fornire soluzioni tecnologiche sovrane ad alto valore aggiunto per garantire la sicurezza e la stabilità in un contesto globale multidominio sempre più complesso.