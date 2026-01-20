Porti, bilanci approvati da MEF e MIT: i fatti mettono fine a letture strumentali

(Teleborsa) - Ancora una volta, - si legge in una nota - su un tema strategico come quello dei porti, qualcuno ha tentato di sovrapporre la narrazione alla realtà
, alimentando letture forzate che nulla hanno a che vedere con i fatti.
La verità è semplice e documentata
: completato l'iter istruttorio da parte del MEF, il MIT ha approvato i bilanci di tutte e 16 le Autorità di Sistema portuale
. Un passaggio che non rappresenta né un’eccezione né una criticità, ma l’applicazione di una prassi consolidata, seguita sotto governi di ogni colore politico, per una corretta vigilanza a tutela della trasparenza e della buona gestione delle risorse pubbliche.
Chi oggi prova a trasformare un adempimento tecnico ordinario in un presunto segnale di allarme - continua la nota - sceglie consapevolmente di confondere i piani,
insinuando dubbi dove non esistono e alimentando tensioni inutili in un settore che richiede invece stabilità, affidabilità e visione. Non esiste alcun commissariamento, né formale né sostanziale. Esiste un sistema portuale che opera regolarmente, con conti controllati, procedure rispettate e piena continuità amministrativa garantita, grazie al coinvolgimento degli organi competenti così come previsto dall’ordinamento.
Quando i numeri sono certificati, le ricostruzioni fantasiose restano tali
. Tentare di trasformare i tempi di un adempimento tecnico in una presunta criticità rischia solo di innervosire inutilmente il clima e di introdurre elementi di confusione in un settore strategico per il Paese, che invece ha bisogno di stabilità, certezze e responsabilità. I porti italiani continuano a operare regolarmente, nel pieno rispetto delle norme vigenti
, con bilanci controllati e validati e con l’obiettivo di rafforzare competitività, sviluppo e attrattività del sistema logistico nazionale.
La realtà dei fatti è semplice e lineare
: le procedure - conclude la nota - sono state rispettate e il sistema funziona. Tutto il resto appartiene più al terreno delle interpretazioni che a quello dei dati concreti.