Mare Group: "infondate e strumentali" deduzioni alla base del divieto di voto in assemblea ELES

(Teleborsa) - Mare Group, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha ricevuto notifica di un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Perugia, adito da Xenon, con il quale è stato disposto, in via provvisoria e inaudita altera parte, il divieto di esercizio del diritto di voto con riferimento a 1.000.000 di azioni ordinarie di Eles detenute da Mare Group, rappresentative di circa il 4,98% del capitale di Eles e corrispondenti al 4,71% dei relativi diritti di voto, nell'assemblea di Eles convocata per il giorno 2 marzo 2026, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 3 marzo 2026, in seconda convocazione.

La società ritiene "infondate e strumentali" le deduzioni e le eccezioni sollevate dalla ricorrente Xenon con l'iniziativa cautelare assunta
in forza del ricorso e, pertanto, si riserva di intraprendere "ogni iniziativa utile a tutela delle proprie ragioni e dei propri diritti".
