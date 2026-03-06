Scuola, Carta docente anche a supplenti al 30 giugno: vittoria Anief

"Ieri si è svolto l'incontro con il Ministero dell'Istruzione per ricevere l'informativa sul decreto interministeriale che va a definire l'ammontare della. La novità rispetto agli anni precedenti è che sarannoe questa è una vittoria che il nostro sindacato ha portato a casa, ottenendo giustizia presso la Corte Europea".E' quanto sottolineato dalla, ricordando che "per quest'anno"."Il nostro sindacato - ha aggiunto - non condivide la decisione di ridurre l'importo, visto l'allargamento della platea ed ha chiesto al Ministero diperché il prossimo annoe quella riconosciuta ormai da 10 anni di"."Da lunedì prossimo 9 marzo sarà visualizzabile l'importo 2025-26 e, tra le novità, c'è laa prescindere dal motivo del viaggio. Le strumentazioni hardware e software da quest'anno si possono acquistare senza alcun limite, ma se non si acquistano quest'anno, allora sarà possibile acquistarli solo fra 4 anni"."Ulteriori informazioni sulle modalità di spesa della carta docente si possono trovare sul sito dell'Anief e presso le nostre sedi territoriali.Sul nostro sito c'è anche il ricorso per far riconoscere ai docenti precari con supplenza breve e saltuaria il diritto alla carta docente anche per gli anni successivi", conclude la sindacalista.