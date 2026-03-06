Scuola, Carta docente anche a supplenti al 30 giugno: vittoria Anief

"Ieri si è svolto l'incontro con il Ministero dell'Istruzione per ricevere l'informativa sul decreto interministeriale che va a definire l'ammontare della carta del docente 2025-26
. La novità rispetto agli anni precedenti è che saranno beneficiari anche i docenti con contratti al 30 giugno
e questa è una vittoria che il nostro sindacato ha portato a casa, ottenendo giustizia presso la Corte Europea".
E' quanto sottolineato dalla Segretaria generale dell'Anief Chiara Cozzetto
, ricordando che "l'ammontare della carta è 383 euro
per quest'anno".
"Il nostro sindacato - ha aggiunto - non condivide la decisione di ridurre l'importo, visto l'allargamento della platea ed ha chiesto al Ministero di ampliare i fondi,
perché il prossimo anno sia ripristinata la cifra iniziale
e quella riconosciuta ormai da 10 anni di 500 euro
".
"Da lunedì prossimo 9 marzo sarà visualizzabile l'importo 2025-26 e, tra le novità, c'è la possibilità di acquistare viaggi
a prescindere dal motivo del viaggio. Le strumentazioni hardware e software da quest'anno si possono acquistare senza alcun limite, ma se non si acquistano quest'anno, allora sarà possibile acquistarli solo fra 4 anni".
"Ulteriori informazioni sulle modalità di spesa della carta docente si possono trovare sul sito dell'Anief e presso le nostre sedi territoriali.
Sul nostro sito c'è anche il ricorso per far riconoscere ai docenti precari con supplenza breve e saltuaria il diritto alla carta docente anche per gli anni successivi", conclude la sindacalista.
"