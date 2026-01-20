Renault Group, vendite 2025 a +3,2% trainati da estero ed elettrificazione

Renault

(Teleborsa) -, gruppo francese dell'automotive, hain un mercato in crescita dell'1,6%), con tutti e tre i marchi che hanno registrato una crescita superiore a quella del mercato. In particolare, Renault a 1.628.030 veicoli (+3,2% rispetto al 2024), Dacia a 697.408 veicoli (+3,1% rispetto al 2024) e Alpine ha superato per la prima volta le 10.000 immatricolazioni (10.970 veicoli), più che raddoppiando rispetto allo scorso anno (+139,2%).In, con 1.607.848 veicoli venduti, il gruppo Renault è sul podio delle case automobilistiche, grazie a una solida performance nel segmento delle autovetture, soprattutto nel segmento C. A, il marchio Renault ha registrato un aumento delle vendite dell'11,7% grazie alla significativa crescita nei suoi mercati principali: America Latina (+11,3%), Corea del Sud (+55,9%), Marocco (+44,8%).Il gruppo prosegue quella che chiama "la sua offensiva di elettrificazione delle autovetture in Europa", con circa 400.000venduti (+35,1%) e circa 194.000venduti (+76,7%). Renault è leader nel settore dei veicoli elettrici grazie ai suoi nuovi modelli, che hanno raggiunto il 20,2% di mix elettrico, mantenendo al contempo una forte attenzione alle vendite di veicoli ibridi (HEV) (+17,0%). Dacia ha registrato oltre 113.000 veicoli ibridi venduti nel corso dell'anno, con una crescita del 121,7% rispetto al 2024.Sul fronte dell'offensiva di prodotto, per il 2026 intende:in Europa, con, tra gli altri: Nuova Renault Clio, Renault Twingo E-Tech elettrica, una nuova Dacia elettrica di segmento A, una nuova Dacia ibrida e a combustione interna di segmento C e Alpine A390; accelerare la sua crescita internazionale, in particolare con Renault Boreal in America Latina e Turchia, Renault Duster in India, Renault Filante in Corea del Sud e nei mercati esteri, e un nuovo pick-up Renault in America Latina."I risultati commerciali del Gruppo riflettono l'allineamento tra il nostro piano prodotto orientato al valore, la politica commerciale disciplinata e la strategia coerente - ha dichiaratodel gruppo Renault - Quest'anno, la performance internazionale integra la nostra crescita europea e la complementarietà dei nostri marchi e delle nostre tecnologie è un punto di forza che ci consente di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti"."La nostra strategia di propulsione a due pilastri è ora implementata in tutto il Gruppo: Renault è un marchio generalista leader della categoria in termini di emissioni di CO2, con due terzi delle sue vendite elettrificate (EV e HEV), mentre Dacia sta accelerando nell'ibrido - ha aggiunto - La capacità di combinare solide performance commerciali con l'elettrificazione è guidata da due veri e propri fattori di svolta: le nostre tecnologie ibride, che soddisfano simultaneamente le esigenze dei clienti e gli obiettivi normativi sulle emissioni di CO2, e le nostre piattaforme 100% elettriche, che migliorano l'appeal del prodotto e le vendite".