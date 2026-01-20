SILVER del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio
Brilla il metallo prezioso, che chiude la seduta con un aumento del 5,29%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 97,28, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 89,55. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 105.
