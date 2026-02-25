Ordinanza GPS, iniziative Anief per la valutazione di titoli e servizi

"E' stata pubblicata l'ordinanza per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze
, che saranno valide per il triennio dal 2026 al 2028
. Ci sono però alcune criticità
in questa ordinanza su cui l'Anief
pone l'accento e su cui ritiene di dover intervenire, perchè si tratta di discriminazioni
rispetto ad altre valutazioni che sono state fatte per gli insegnanti".
E' quanto fa sapere Daniela Rosano
, Segretaria generale dell'Anief, spiegando che "si parla in particolare 0delle certificazioni informatiche,
che possono rimanere così come sono, se sono state già dichiarate. Se, invece, vengono dichiarate per un'altra graduatoria rischiano di non essere più valide. Chiediamo quindi che le certificazioni già validate vengano rese valide anche per le nuove graduatorie
in cui si intende iscriversi".
"C'è poi la questione delle scuole di montagna,
individuate per legge, per le quali non è stato riattivato il doppio punteggio
", afferma la sindacalista, spiegando che l'Anief chiede per chi ha svolto servizio in queste scuole una "maggiorazione del punteggio"
poiché lavorare in queste scuole arreca particolare disagio e per questo devono essere garantire condizioni particolari.
"C'è inoltre la questione del servizio militare,
che non sempre viene riconosciuto, e la questione della discriminazione tra i titoli esteri di specializzazione e i titoli italiani:
per i primi deve essere chiesto riconoscimento entro il 16 marzo, mentre per i titoli in Italia può essere chiesto, anche con riserva, l'inserimento con un titolo estero, salvo poi sciogliere la riserva entro il 30 giugno. Riteniamo che anche questa sia una discriminazione da superare", conclude Rosano.
"