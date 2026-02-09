Pechino esorta le banche a limitare l'esposizione ai Treasuries statunitensi

(Teleborsa) - Lehanno consigliato agli istituti finanziari dii loro investimenti in, citando preoccupazioni suie sulla, secondo fonti a conoscenza della questione raggiunte da Bloomberg.I funzionari hanno esortato le banche a limitare gli acquisti di titoli di Stato statunitensi e hanno ordinato a coloro che hanno un'elevata esposizione di. La direttiva, tuttaviaai titoli del Tesoro statunitensi detenuti dalloComunicate verbalmente ad alcune dellenelle ultime settimane, le linee guida riflettono - secondo le fonti -latra i funzionari sul fatto che ingenti investimenti in titoli di Stato statunitensi possano esporre le banche a. Il tutto, nel contesto di un acceso dibattito sulloe sull'La decisione è stata incentrata sulladi mercato piuttosto che suo su una fondamentale perdita di fiducia nell'affidabilità creditizia degli Stati Uniti, hanno affermato le fonti, aggiungendo che i funzionariin termini di dimensioni o tempistiche.Secondo gli ultimi dati ufficiali, lehanno raggiunto la, con un aumento di oltre 500 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente.Le riserve complessive di titoli del Tesoro statunitensi, sia statali che private, sono. Un tempo il maggiore creditore mondiale degli Stati Uniti, la Cina è stata superata dal Giappone nel 2019 e dal Regno Unito lo scorso anno. Le riserve della nazione asiatica si sono quasi dimezzate rispetto al picco del 2013, scendendo a 683 miliardi di dollari a novembre, il livello più basso dal 2008.Alcuni analisti ritengono che ilpotrebbe essere, poiché Pechino potrebbe averparte delle sue riserve su