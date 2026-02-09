Pechino esorta le banche a limitare l'esposizione ai Treasuries statunitensi

(Teleborsa) - Le autorità di regolamentazione cinesi
hanno consigliato agli istituti finanziari di limitare
i loro investimenti in titoli del Tesoro statunitensi
, citando preoccupazioni sui rischi di concentrazione
e sulla volatilità del mercato
, secondo fonti a conoscenza della questione raggiunte da Bloomberg.
I funzionari hanno esortato le banche a limitare gli acquisti di titoli di Stato statunitensi e hanno ordinato a coloro che hanno un'elevata esposizione di ridurre le proprie posizioni
. La direttiva, tuttavia non si applicherebbe
ai titoli del Tesoro statunitensi detenuti dallo Stato cinese
.
Comunicate verbalmente ad alcune delle maggiori banche del Paese
nelle ultime settimane, le linee guida riflettono - secondo le fonti -
la crescente diffidenza
tra i funzionari sul fatto che ingenti investimenti in titoli di Stato statunitensi possano esporre le banche a brusche oscillazioni
. Il tutto, nel contesto di un acceso dibattito sullo status di bene rifugio del debito statunitense
e sull'attrattiva del dollaro
.
La decisione è stata incentrata sulla diversificazione del rischio
di mercato piuttosto che su manovre geopolitiche
o su una fondamentale perdita di fiducia nell'affidabilità creditizia degli Stati Uniti, hanno affermato le fonti, aggiungendo che i funzionari non hanno fornito obiettivi specifici
in termini di dimensioni o tempistiche.
Secondo gli ultimi dati ufficiali, le riserve estere di titoli del Tesoro statunitensi
hanno raggiunto la cifra record di 9,4 trilioni di dollari a novembre
, con un aumento di oltre 500 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente.
Le riserve complessive di titoli del Tesoro statunitensi detenute dalla Cina
, sia statali che private, sono diminuite costantemente nell'ultimo decennio
. Un tempo il maggiore creditore mondiale degli Stati Uniti, la Cina è stata superata dal Giappone nel 2019 e dal Regno Unito lo scorso anno. Le riserve della nazione asiatica si sono quasi dimezzate rispetto al picco del 2013, scendendo a 683 miliardi di dollari a novembre, il livello più basso dal 2008.
Alcuni analisti ritengono che il calo effettivo
potrebbe essere inferiore
, poiché Pechino potrebbe aver trasferito
parte delle sue riserve su conti deposito in Europa
.(Foto: © s gioiak2 | 123RF)