Pechino esorta le banche a limitare l'esposizione ai Treasuries statunitensi

(Teleborsa) - Le autorità di regolamentazione cinesi hanno consigliato agli istituti finanziari di limitare i loro investimenti in titoli del Tesoro statunitensi, citando preoccupazioni sui rischi di concentrazione e sulla volatilità del mercato, secondo fonti a conoscenza della questione raggiunte da Bloomberg.

I funzionari hanno esortato le banche a limitare gli acquisti di titoli di Stato statunitensi e hanno ordinato a coloro che hanno un'elevata esposizione di ridurre le proprie posizioni. La direttiva, tuttavia non si applicherebbe ai titoli del Tesoro statunitensi detenuti dallo Stato cinese.

Comunicate verbalmente ad alcune delle maggiori banche del Paese nelle ultime settimane, le linee guida riflettono - secondo le fonti - la crescente diffidenza tra i funzionari sul fatto che ingenti investimenti in titoli di Stato statunitensi possano esporre le banche a brusche oscillazioni. Il tutto, nel contesto di un acceso dibattito sullo status di bene rifugio del debito statunitense e sull'attrattiva del dollaro.

La decisione è stata incentrata sulla diversificazione del rischio di mercato piuttosto che su manovre geopolitiche o su una fondamentale perdita di fiducia nell'affidabilità creditizia degli Stati Uniti, hanno affermato le fonti, aggiungendo che i funzionari non hanno fornito obiettivi specifici in termini di dimensioni o tempistiche.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, le riserve estere di titoli del Tesoro statunitensi hanno raggiunto la cifra record di 9,4 trilioni di dollari a novembre, con un aumento di oltre 500 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente.

Le riserve complessive di titoli del Tesoro statunitensi detenute dalla Cina, sia statali che private, sono diminuite costantemente nell'ultimo decennio. Un tempo il maggiore creditore mondiale degli Stati Uniti, la Cina è stata superata dal Giappone nel 2019 e dal Regno Unito lo scorso anno. Le riserve della nazione asiatica si sono quasi dimezzate rispetto al picco del 2013, scendendo a 683 miliardi di dollari a novembre, il livello più basso dal 2008.

Alcuni analisti ritengono che il calo effettivo potrebbe essere inferiore, poiché Pechino potrebbe aver trasferito parte delle sue riserve su conti deposito in Europa.

