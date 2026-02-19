Affiliate advertising: per medie e grandi aziende performance e crescita misurabili

(Teleborsa) -W&CS), la business unit di Italiaonline dedicata alle soluzioni personalizzate per aziende di medie e grandi dimensioni, amplia il proprio portafoglio di soluzioni omnicanale con il lancio2un servizio di marketing a performance pensato per supportare le aziende nella lead acquisition e nella crescita del business, con costi di acquisizione garantiti.- spiega la nota - si inserisce nel perimetro del competence center a performance dedicato e introduce un canale strategico per le aziende che vogliono investire con piena visibilità su ROI e misurabilità dei risultati. In un contesto in cui cresce la domanda di modelli pubblicitari pay-per-result, l’Affiliate Advertising risponde a questa esigenza con un modello CPA/CPL garantito, che consente di sostenere costi esclusivamente a fronte di risultati qualificati generati."Con il lancio della nuova offerta di Affiliate Advertising ampliamo ulteriormente le soluzioni a performance di W&CS, offrendo alle medie e grandi imprese un’altra leva di crescita nell’ambito di strategie digitali omnicanali. La nostra peculiarità risiede nell'approccio personalizzato di un competence center specializzato: non ci limitiamo a generare volumi, ma selezioniamo partner e properties qualificate che garantiscano la qualità del lead. Per i brand, questo significa poter scalare il business con un costo di acquisizione predefinito, tutelando marginalità e ROI per una crescita misurabile e sostenibile.”, dichiarahief Web & Communication Solutions Italiaonline.