Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Risultato negativo per il Franco rosso crociato contro USD, con una flessione dello 0,94%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,7857, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,7987. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7813.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
