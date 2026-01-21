Milano 14:20
44.144 -1,27%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:20
10.109 -0,17%
Francoforte 14:20
24.373 -1,34%

Il FTSE MIB tratta a 44.197,15 punti

Borsa: Andamento negativo per Milano, in flessione dell'1,15% alle 13:00
Milano scambia con un ribasso dell'1,15% alle 13:00 e passa di mano a 44.197,15 punti.
