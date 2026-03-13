Milano 11:21
44.450 -0,01%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:21
10.295 -0,10%
Francoforte 11:21
23.513 -0,33%

Borsa: Milano in flessione dello 0,38% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 44.287,19 punti

Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,38% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 44.287,19 punti.
