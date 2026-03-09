Milano 9-mar
44.025 -0,29%
Nasdaq 9-mar
24.967 +1,32%
Dow Jones 9-mar
47.741 +0,50%
Londra 9-mar
10.250 -0,34%
Francoforte 9-mar
23.409 -0,77%

Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,32%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 24.967,25 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dell'1,32% e archivia la seduta a 24.967,25 punti.
