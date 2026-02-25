Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 22:00
25.329 +1,41%
Dow Jones 22:03
49.482 +0,63%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,41%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 25.329,04 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dell'1,41% e archivia la seduta a 25.329,04 punti.
